Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε την... απάντηση έτοιμη όταν σχολιάστηκε το κοστούμι του στο στούντιο του ΤΝΤ ενώ έσπευσε να διορθώσει τον Σακίλ Ο' Νιλ όσον αφορά τα ρώσικα με τα σέρβικα!

Ιδιαίτερα κεφάτος ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς μετά τη νίκη των Νάγκετς επί των Γκρίζλις. Και γιατί να μην ήταν; Είχε προηγηθεί ένα ακόμη triple double στην καριέρα του, έχοντας τελειώσει το παιχνίδι με 13 πόντους, 13 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Λογικό και επόμενο να είναι ανοικτός και στα «πειράγματα» των παρουσιαστών της εκπομπής «Inside the NBA» στο ΤΝΤ.

Αρχικά ρωτήθηκε για το κοστούμι που φορούσε κατά την άφιξή του στο γήπεδο και εκείνος παρουσίασε μια διαφορετική, πλην όμως... λογική, οπτική γωνία: «Δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ντύνονται οι παίκτες και έρχονται στο γήπεδο για τα παιχνίδια. Το να φοράς κοστούμι σημαίνει μπίζνες! Σημαίνει ότι έχω έρθει εδώ για να κάνω τη δουλειά μου» ήταν η χαρακτηριστική εξήγηση του Νίκολα Γιόκιτς.

Στη συνέχεια ο Σακίλ Ο' Νιλ θέλησε να τον ευχαριστήσει αλλά αντί να μιλήσει στα σέρβικα, μίλησε στα ρώσικα: «Σπασίμπα» του είπε ο «Σακ» προκαλώντας τον... χαμογελαστό εκνευρισμό του Γιόκιτς ο οποίος χτύπησε με δύναμη την πετσέτα που κρατούσε: «Αυτά είναι ρώσικα. Χβάλα είναι στα σέρβικα» έσπευσε να διορθώσει το... πειραχτήρι Ο' Νιλ!

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο

“I just don’t like how the guys are dressing up for the games. Wearing a suit means business, it means that I’m here to do my job.”



Jokic 👀 pic.twitter.com/rFecxA9w49