O Ράσελ Γουέστμπρουκ πήγε να τρελάνει κόσμο κόντρα στους Γουίζαρντς.

Είναι ένας από τους πιο αλτικούς και εκρηκτικούς παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ ο Ράσελ Γουέστμπρουκ και κόντρα στους Γουίζαρντς, παραλίγο να βγάλει το πόστερ της σεζόν. Ο Russ πήγε να πάρει την... ψυχή τόσο του Πορζίνγκις όσο και του Γκάφορντ και λίγο έλειψε να μας χαρίσει ένα αδιανόητο κάρφωμα. Ωστόσο η πίεση τους έφτανε στο να βρει... σίδερο και να του χαλάσει η προσπάθεια.

Δείτε τι πήγε να κάνει

If this Russ poster had gone in... 😳 pic.twitter.com/X4fGC5TbUA