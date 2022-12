Πουλ: «Τρελάθηκε» και τρόλαρε το τίναγμα κεφαλιού του Χάρντεν (vid)

Ο Τζόρνταν Πουλ μας χάρισε ένα φοβερό στιγμιότυπο στο ματς των Γουόριορς με τους Σίξερς.

Οι Γουόριορς ηττήθηκαν από τους Σίξερς σε ένα ματς που ο Τζορνταν Πουλ έκλεψε την παράσταση με μια αντίδραση του. Σε ένα μπάσιμο ο Χάρντεν έχασε τη μπάλα και πήγε το φάουλ, τινάζοντας λίγο το κεφάλι του. Αυτό δεν άρεσε στον Πουλ που άρχισε να τον τρολάρει και έκανε συνεχώς την κίνηση του Μούσια. «Τρελάθηκε» ο παίκτης των πολεμιστών.

Δείτε τη φάση

Jordan Poole was trolling Harden’s head toss to draw the foul 😅🍿 pic.twitter.com/Zcyl39EupG