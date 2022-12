Ο Στεφ Κάρι θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, μετά την άτυχη στιγμή του κόντρα στους Πέισερς.

Ο σταρ των Γουόριορς στάθηκε άτυχος στην ήττα της ομάδας του από την Ιντιάνα και αποχώρησε με τραυματισμό στον αριστερό ώμο, με τους πολεμιστές να είναι... σε συναγερμό για την κατάσταση.

Η ομάδα του Στιβ Κερ θα αναγκαστεί να πορευτεί χωρίς τον Στεφ Κάρι για αρκετές εβδομάδες σύμφωνα με τον έκγυρο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Οι Γουόριορς αυτή τη στιγμή είναι στο 14-15 και στη 10 θέση της Δύσης. Εντυπωσιακοί εντός έδρας, αλλά απογοητευτικοί όταν παίζουν μακριά από το Chase Center.

Φέτος ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας πραγματοποιεί απίθανη σεζόν με 30 πόντους, 6.8 ριμπάουντ, 6.6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 43.4% στα τρίποντα.

