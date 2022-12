Τέιτουμ: «Νιώθω πως είμαι ο καλύτερος παίκτης όταν πατάω στο παρκέ» (vid)

Την πεποίθησή του πως είναι... απλησίαστος κάθε φορά που πατάει στο παρκέ μετέφερε ο Τζέισον Τέιτουμ μετά την τρομερή του εμφάνιση κόντρα στους Λέικερς που έφερε και τη νίκη για τους Σέλτικς.

Οι Σέλτικς έπειτα από ένα θρίλερ που εξελίχθηκε στο ματς με τους Λέικερς και κρίθηκε στην παράταση, επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με το τελικό 122-118.

Κορυφαίος του παρκέ για τους Κέλτες ήταν ο σταρ της ομάδας, Τζέισον Τέιτουμ, που αν και πέρασε μία περίοδο κάμψης και... αμφισβήτησης, γύρισε στα MVP δεδομένα του σκοράροντας 44 πόντους με 5/10 τρίποντα και φυσικά το καλάθι του αγώνα που έστειλε το ματς στην παράταση, δίπλα στα 9 ριμπάουντ και τις 6 ασίστ.

«Το να βρούμε τρόπο να επιστρέψουμε από αυτό σου αφήνει ωραία αίσθηση» είπε αρχικά ο Τέιτουμ μετά τη λήξη του ματς.

"I feel like I’m the best player when I step on the court" pic.twitter.com/BjPVwMNfLn