Ο Κλέι Τόμπσον έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενος στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των Γουόριορς επί των Σέλτικς και αποχώρησε...θεαματικά από την αίθουσα πετώντας αρχικά μία σαΐτα.

Οι Γουόριορς ήταν σοβαροί από την αρχή μέχρι και το τέλος κόντρα στους Σέλτικς και κατόρθωσαν να επικρατήσουν της ομάδας που προηγείται σε νίκες στο NBA. Τόσο μέσα από την άμυνά τους, όσο και από την εμφάνιση των Κλέι Τόμπσον και Στεφ Κάρι που συνδυάστηκαν για τους 66 από τους 123 πόντους που πέτυχαν οι «Πολεμιστές».

Ο Κλέι μετά τη λήξη του παιχνιδιού τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων λέγοντας μεταξύ άλλων για την φάση που τον έκανε να νιώσει καλύτερα στον αγώνα. Και δεν ήταν κανείς από τους 34 πόντους που πέτυχε. Αλλά ένα μπλοκ πάνω στον Τέιτουμ στο ξεκίνημα του ματς χρησιμοποιώντας το ταμπλό.

Αφήνοντας, όμως, την αναμέτρηση να περάσει στα πεπραγμένα της ιστορίας, ο Τόμπσον διάλεξε και τον καλύτερο τρόπο για να κάνει... αποφώνηση και να αποχωρήσει από την αίθουσα. Πέρα από λάτρης των σκαφών (με τα οποία πηγαίνει ακόμη και στην προπόνησή του) έδειξε και την ικανότητά του στη... σαΐτα. Έφτιαξε μία, στόχευσε... τον camera man και καταχάρηκε μόλις είδε την καλή πορεία που της έδωσε!

Δείτε το σόου του Τόμπσον με την σαΐτα:

