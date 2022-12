O Zάιον Γουίλιαμσον οδηγεί τους Πέλικανς στην κορυφή της Δύσης και το Gazzetta στέκεται στο... τέρας της Νέας Ορλεάνης που δίνει απαντήσεις στους επικριτές του.

Οι Πέλικανς εντυπωσιάζουν τη φετινή σεζόν και κόντρα σε όλα τα προγνωστικά είναι στην κορυφή της Δύσης, κάνοντας όνειρα για σπουδαία πορεία. Την άνοδο των πελεκάνων την έχει υπογράψει το... κτήνος τους, ο ηγέτης τους, Ζάιον Γουίλιαμσον που πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις και έχει πάρει στις πλάτες του τη Nέα Ορλεάνη.

Το Gazzetta στέκεται στον ξεχωριστό Ζάιον, στο τέρας της φύσης που θέλει φέτος να κλείσει στόματα, να μείνει υγιής και να ζήσει την πρώτη πραγματικά μεγάλη σεζόν της καριέρας του στα playoffs του ΝΒΑ.

"That was a little out of character for me. But you gotta understand, they sent my teammates home last year... But I was in that locker room, my brothers was down because the Suns sent us home last year."



