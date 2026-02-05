Οι Μπακς έκαναν δεύτερη σερί νίκη, αφού επικράτησαν με 141-137 των Πέλικανς.

Το δεύτερο σερί φύλλο αγώνα πανηγύρισαν οι Μπακς, αφού επικράτησαν των Πέλικανς στην παράταση με 141-137. Το τρίποντο του Τέρνερ δεν μέτρησε και έτσι το ματς πήγε στο έξτρα πεντάλεπτο με 128-128.

Εκεί τα ελάφια πήραν καλύτερες αποφάσεις και τελικά επικράτησαν με 141-137 για να φτάσουν στο 20-29 και συνεχίζουν να δίνουν μάχη για μια θέση στο play-in.

O Ράιαν Ρόλινς τελείωσε την αναμέτρηση με με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Τρέι Μέρφι μέτρησε 44 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Είχε 12 τρίποντα σε μια φοβερή παράσταση.

Τα... ελάφια έχουν να σκεφτούν και το θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού υπάρχουν δημοσίευματα πως μπορεί να γίνει trade τις τελευταίες ώρες και να αποτελέσει παρελθόν από το Μιλγουόκι.