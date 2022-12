Ο Ζάιον Γουίλιαμσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Σανς με 360 κάρφωμα που έφερε την ένταση μετά το τέλος του αγώνα για... ασέβεια.

Οι Πέλικανς υποδέχθηκαν τους Σανς για τη συνέχεια του ΝΒΑ και επικράτησαν με 128-117 χτίζοντας σερί 6 νικηφόρων αναμετρήσεων. Σε μία αναμέτρηση που δεν έλειψαν ακόμη και οι εντάσεις, με τους παίκτες του Φοίνιξ να αντιδρούν σε κίνηση του Γουίλιαμσον που έδειξε ασέβεια.

Με το παιχνίδι να έχει κριθεί και τον άσσο της Νέας Ορλεάνης να μετρά ήδη 33 πόντους, εκείνος βγήκε στον αιφνιδιασμό και ολοκλήρωσε την φάση με 360 κάρφωμα. Πρώτος ο Κρις Πολ και ακολούθως άλλα μέλη των Σανς δυσαρεστήθηκαν κινούμενοι προς το μέρος του με τα αίματα να... ανάβουν.

Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων ησύχασε τα πνεύματα και άπαντες οδηγήθηκαν στις πλευρές των αποδυτηρίων τους.

Pelicans and Suns go at it after Zion Williamson's 360 dunk before the buzzer 🔥pic.twitter.com/izSfjrL5rI