Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθυστέρησε πολύ να ρίξει τη βολή και το... πλήρωσε.

Πάντα παίρνει τον χρόνο του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν επιχειρεί βολές, όμως κόντρα στους Μάτζικ το παράκανε. Ο Greek Freak έκανε πάνω από 10 δευτερόλεπτα να επιχειρήσει τη βολή και έτσι χρεώθηκε με παράβαση, κάτι που άρεσε στον κόσμο στο Ορλάντο που άρχισε να ζητωκραυγάζει. Φυσικά ο Έλληνας σταρ... χαμογέλασε ξανά στο τέλος με άλλη μια νίκη.

Giannis just got called for a 10-second free throw violation 😬 pic.twitter.com/74XxJlumhX