Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μάτζικ.

Οι Μπακς επικράτησαν των Μάτζικ μέσα στο Ορλάντο με 109-102, αφού για άλλο ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και το έδειξε στο παρκέ. O Greek Freak είχε 34 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ, 10/16 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 8/11 βολές σε μια από τις γνωστές του παραστάσεις και δεν άφησε το Ορλάντο να ανασάνει και να πάρει μια νίκη στην προσπάθεια που κάνει να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις.

Απολαύστε την παράσταση του Έλληνα σταρ κόντρα στο Ορλάντο

Giannis recorded his 50th career game of at least 30/10/5/1/1.



34 PTS | 13 REB | 5 AST | 2 BLK | 1 STL pic.twitter.com/clu5YvHaa4