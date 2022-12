Γκριν: «Γι' αυτό ο ΛεΜπρόν είναι καλύτερος του Τζόρνταν, κορυφαίος ever» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν έβαλε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Νο.1 όλων των εποχών και το δικαιολόγησε.

Το δίλημμα ΛεΜπρόν Τζέιμς ή Μάικλ Τζόρνταν για τον... θρόνο του κορυφαίου παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ υπάρχει τα τελευταία χρόνια και δεν θα σταματήσει ποτέ. Ο Ντρέιμοντ Γκριν πήρε θέση, φτιάχνοντας του δικό του TOP 5 με τους καλύτερους παίκτες που έχουν παίξει το άθλημα. Ο φόργουορντ των Γουόριορς έβαλε στο Νο.1 τον ΛεΜπρόν και στο Νο.2 τον θρύλο των Μπουλς και δικαιολόγησε την άποψη του.

«Το TOP 5 μου είναι ο ΛεΜπρόν στο Ν0.1, ο Τζόρνταν στο 2, ο Κόμπι στο «3», ο Κάρι στο Νο.4 και ο Σακίλ στο Νο.5. Από το 2005, ο ΛεΜπρόν ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ. Το 2020 ήταν ακόμα ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ», ανέφερε ο κορυφαίος αμυντικός του Γκόλντεν Στέιτ στο Uninterrupted.

Ο Ντρέιμοντ έχει υποκλιθεί πολλές φορές και στο παρελθόν στον... Βασιλιά, με τους δύο να έχουν εξαιρετικές σχέσεις, παρόλο που είχαν πολλές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των τελικών, ειδικά του 2016.

