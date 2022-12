Το πρόστιμο των 25 χιλιάδων δολαρίων καλείται να καλύψει ο Ντρέιμοντ Γκριν εξαιτίας του έντονου διαλόγου που άνοιξε με φίλαθλου καταλήγοντας σε ύβρεις.

Οι Γουόριορς ταξίδεψαν στο Ντάλας για την αναμέτρηση κόντρα στους Μάβερικς τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/11) στην οποία ηττήθηκαν με 116-113, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να «κουβαλά» και μία τιμωρία για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Το ΝΒΑ επέβαλε πρόστιμο ύψους 25 χιλιάδων δολαρίων στον βετεράνο φόργουορντ για «χρήση άσεμνης γλώσσας προς έναν φίλαθλο». Νωρίς στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, ο Γκριν άνοιξε έντονο διάλογο με φίλο του Ντάλας, ο οποίος κατέληξε σε ύβρεις με αποτέλεσμα ο άσσος του Γκόλντεν Στέιτ να τιμωρηθεί.

Η Λίγκα φροντίζει να παίρνει άμεσα θέση σε τέτοια ζητήματα επιβάλλοντας τη σχετική «ποινή» για παραδειγματισμό.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/yUsZAdr4rj