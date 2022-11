Χάουαρντ σε Σακίλ: «Σταμάτα να μισείς, υποτίθεται ότι είσαι ο Σούπερμαν» (vid)

O Σακίλ Ο' Νιλ κατέκρινε την παρουσία του Ντουάιτ Χάουαρντ στην Ταϊβάν, με τον Αμερικανό σέντερ να απαντάει πως «είσαι τόσο μεγάλος και τόσο γέρος για να μισείς».

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ έκανε το επόμενο βήμα της καριέρας του, επιλέγοντας να παίξει μπάσκετ στην Ταϊβάν. Και στα παρκέ κάνει πράματα και θάματα. Ο Σακίλ Ο' Νιλ θέλησε να σχολιάσει την παρουσία του Χάουαρντ στην Ταϊβάν.

Και το έκανε, όχι με κολακευτικά λόγια. «Αυτή η λίγκα μου θυμίζει το πρωτάθλημα που παίζουν στο γυμναστήριό μου. Ο τύπος παίζει απέναντι σε κοντούς παίκτες και πετυχαίνει 30 πόντους», είπε ο «Σακ».

Με τον Χάουαρντ να απαντάει με αυστηρό ύφος. «Ο κόσμος είναι τόσο μεγάλος για να μισούμε ο ένας τον άλλον, φίλε. Ποτέ στη ζωή μου δεν σε μίσησα ως άνθρωπο και ως μπασκετμπολίστα. Αν έχω κάνει πλάκα ή αν έχω μιμηθεί τη φωνή σου, όταν σε βλέπω στην τηλεόραση; Όλοι το κάνουν αυτό, οι κωμικοί το κάνουν, όλος ο κόσμος και εγώ το κάνω όλη την ώρα, αλλά δεν σε μισώ», είπε ο Χάουαρντ.

Και συνέχισε: «Ξέρω ότι δείχνω αγάπη σε όλους στον κόσμο. Σταμάτα το μίσος. Είδα ένα βίντεο που μιλούσες για εμένα και για το γεγονός ότι παίζω μπάσκετ στην Ταϊβάν και πως παίζω σε μία λίγκα γυμναστηρίου. Μην υποτιμάς τους συμπαίκτες μου και τη λίγκα και αυτούς τους ανθρώπους στην Ταίβάν με τέτοιο τρόπο. Δείχνεις μεγάλη ασέβεια και είναι μίσος. Είναι τόσο γέρος για να μισείς. Είναι τόσο μεγάλος για να μισείς. Υποτίθεται ότι είσαι ο Σούπερμαν, ο αυθεντικός Σούπερμαν».

Ο Χάουαρντ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του ΤζαΒέιλ ΜακΓκί, ο οποίος για χρόνια είχε γίνει... στόχος του Σακ στην ενότητα του «Shaqtin' A Fool», τονίζοντας: «Μισούσες τον ΤζαΒέιλ και παραλίγο να του στοιχίσει την καριέρα. Γιατί; Γιατί τον μισούσες; Έπαιξε αρκετά χρόνια μετά από εσένα. Προφανώς μεγάλωσε ευχόμενος να γίνει σαν και εσένα».

Dwight Howard fires back at Shaq for calling the Taiwanese basketball league a ‘Lifetime Fitness league’



“You're too old to be hating. You're too big to be hating”



(Via basket news) pic.twitter.com/zguD2H8T1U