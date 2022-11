Μπούκερ για Μπέβερλι: «Πρέπει να σταματήσει να σπρώχνει τον κόσμο πισώπλατα» (vid)

Ο Ντέβιν Μπούκερ στάθηκε στη σύρραξη μετά το σπρώξιμο του Πάτρικ Μπέβερλι στον ΝτιΆντρε Έιτον και του μετέφερε μία... συμβουλή.

Οι Σανς δεν άφησαν τον Άντονι Ντέιβις να τους... λυγίσει και επικράτησαν με 115-105 στο μεταξύ τους ματς στο Φοίνιξ.

Η τέταρτη περίοδος «σημαδεύτηκε» από τη σύρραξη και των 10 παικτών όταν ο Πάτρικ Μπέβερλι σώριασε τον ΝτιΆντρε Έιτον στο παρκέ με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο παίκτης των Λέικερς αντέδρασε στην κίνηση του αντίπαλου σέντερ να... αγριοκοιτάξει τον Ριβς σπρώχνοντάς τον. Η απάντηση του Μπούκερ ήταν... πληρωμένη!

Στην flash interview μετά το ματς ρωτήθηκε για το συμβάν με αποτέλεσμα να πει: «Ο Πατ πρέπει να σταματήσει να σπρώχνει τον κόσμο πισώπλατα, κάν' το... στο στέρνο. Αυτό έχω μόνο να πω».

Θυμίζουμε πως κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον Μπέβερλι ως μέλος των Κλίπερς στους τελικούς της περιφέρειας με τους Σανς και το Game 6 το 2021 με τον Πατ να κατεδαφίζει τον επίσης συμπαίκτη του Μπούκερ, Κρις Πολ.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Μπούκερ:

"Pat needs to stop pushing people in the back. Push them in the chest. That's all I got to say.”



- Devin Booker



(h/t @_Talkin_NBA)



pic.twitter.com/TGdO1hzSYa