Ένταση και αποβολή είχε το παιχνίδι των Σανς με τους Λέικερς όταν ο Πάτρικ Μπέβερλι ισοπέδωσε τον ΝτιΆντρε Έιτον που... αγριοκοίταξε τον Όστιν Ριβς.

Οι Σανς επικράτησαν των Λέικερς και χάλασαν το... πάρτι του Άντονι Ντέιβις σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση, σύρραξη αλλά και αποβολή.

Το παιχνίδι ήταν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να τις χωρίζουν 10 πόντοι όταν ο Ντέβιν Μπούκερ χρεώθηκε με φάουλ για την άμυνά του στον Όστιν Ριβς και καθώς ο παίκτης του Λος Άντζελες βρισκόταν στο παρκέ, ο ΝτιΆντρε Έιτον στάθηκε από πάνω του κοιτάζοντάς τον. Κάτι που δεν άρεσε στον συμπαίκτη του, Πάτρικ Μπέβερλι, που βλέποντας το σκηνικό πήρε φόρα και... κατεδάφισε τον σέντερ των Σανς ξεκινώντας μία σύρραξη όπου ενεπλάκησαν και οι 10 παίκτες εντός των γραμμών με τους διαιτητές να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Μετά το video check οι διαιτητές τιμώρησαν με Flagrant 1 φάουλ τον Μπούκερ, μοίρασαν τεχνικές ποινές στους Έιτον και Μπέβερλι, όμως ο τελευταίος αποβλήθηκε με Flagrant 2 φάουλ. Μάλιστα το είχε καταλάβει και ο ίδιος αφού είχε πάρει ήδη τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Patrick Beverley shoves Deandre Ayton after he is seen standing over Austin Reaves 🤯pic.twitter.com/lnn8v6QDE4