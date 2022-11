Την προσοχή της Λίγκας φαίνεται πως ζήτησε ο Μάικ Μπουντενχόλζερ για τα χτυπήματα που δέχεται κατά τη διάρκεια των αγώνων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μπορεί οι Μπακς να επικράτησαν στο παιχνίδι με τους Μπλέιζερς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώσει 37 πόντους, ωστόσο τόσο απέναντι στους Σίξερς, όσο και στο Πόρτλαντ, τα χτυπήματα στον Έλληνα παίκτη φαίνεται πως προβληματίζουν.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων ένιωσε την ανάγκη να... προστατεύσει τον παίκτη του λέγοντας πως τα φάουλ πάνω στον Giannis θα έπρεπε να ελέγχονται περισσότερο. «Απλά μερικές φορές πιστεύω ότι τα χτυπήματα που δέχεται ο Γιάννης θα πρέπει να ελέγχονται από τη Λίγκα. Η Λίγκα πρέπει να τον προστατεύσει!» ήταν τα λόγια του τεχνικού των Μπακς σύμφωνα με το Brew Hoop.

Όσον αφορά για την φάση που προκάλεσε το...ξέσπασμά του; Σε μία από τις κλασικές... επελάσεις του Αντετοκούνμπο προς το καλάθι, ο Τζεραμι Γκραντ βρέθηκε μπροστά του. Όταν ο παίκτης τον Μπλέιζερς κατάλαβε πως δεν μπορούσε να τον σταματήσει, του «αγκάλιασε» τον ώμο με αποτέλεσμα ο Greek Freak να αρχίσει να πέφτει προς το παρκέ. Λίγο πριν γίνει αυτό, ο Γουίνσλοου που επιχείρησε επίσης να βάλει τέλος στην επίθεση, έπιασε από τον λαιμό τον Έλληνα σταρ (με την κίνηση αυτή ωστόσο να γίνεται προκειμένου να "μειωθεί" η δύναμη κατά την πτώση).

Οι διαιτητές αποφάσισαν πως επρόκειτο για απλό και όχι flagrant φάουλ προκαλώντας την... ανησυχία του Μπουντενχόλζερ.

It really is a mystery why Giannis shoots so many free throws pic.twitter.com/jdqGaiiBFd