Όντομ για ΛεΜπρόν: «Αν τον κάνουν trade οι Λέικερς θα γίνουν ξανά διεκδικητές» (vid)

Σε... καυστικές δηλώσεις προχώρησε ο Λαμάρ Όντομ όσον αφορά τους Λος Άντζελες Λέικερς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Σε ρεκόρ 3-10 έχουν πέσει πλέον οι Λος Άντζελες Λέικερς, με τα αγωνιστικά προβλήματα να συνεχίζονται και τους «λιμνανθρώπους» να μη σηκώνουν κεφάλι.

Στόχος έγινε μέχρι και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον Λαμάρ Όντομ να θεωρεί πως αν ο «βασιλιάς» γίνει trade, τότε οι Λέικερς θα ξαναγίνουν ομάδα που θα διεκδικεί.

«Αν κάνουν οι Λέικερς trade τον ΛεΜπρόν Τζέιμς τότε θα ξαναμπούν στον ρόλο του διεκδικητή για το δαχτυλίδι. Με ένα τέτοιο trade θα πάρεις μισή ομάδα. Επιλέγεις 2-3 παίκτες που παίζουν ήδη μαζί. Είναι ο «Θεός Τζέιμς», τον αποκαλώ έτσι, αλλά ο Θεός καταλαβαίνει ότι ο κόσμος εξελίσσεται» ήταν τα λόγια του Λαμάρ Όντομ.

Ο Τζέιμς σκοράρει 24.9 πόντους, μαζεύοντας 8.8 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ σε 10 παιχνίδια που έχει βρεθεί στο παρκέ.

Lamar Odom says if the Lakers traded LEBRON, it would put them right back into contention 👀🤔 pic.twitter.com/IkP73Ctuom