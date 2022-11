Με μία τάπα στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα, ο Τζίμι Μπάτλερ χάρισε τη νίκη στους Χιτ με αντίπαλο τους Σανς στο Μαϊάμι με 113-112.

Τι και αν οι Σανς είχαν το μομέντουμ του αγώνα με το μέρος τους στα μέσα της τελευταίας περιόδου, τι και αν η μπάλα βρισκόταν στα χέρια του πιο καθοριστικού παίκτη του Φοίνιξ για την επίθεση-νίκης, ο Τζίμι Μπάτλερ δεν είχε πει την δική του κουβέντα. Και συγκεκριμένα, τη δική του φράση, καθώς... βροντοφώναξε «Not in my house» στον Ντέβιν Μπούκερ με μία clutch τάπα που έφερε και την επικράτηση του Μαϊάμι με 113-112.

Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο πρώτο δωδεκάλεπτο, το οποίο εναλλασσόταν το επόμενο διάστημα μέχρι που οι παίκτες του Γουίλιαμς πήραν αέρα 11 πόντων στην τρίτη περίοδο (78-89). Βρέθηκαν και στο +13 (102-89) με τον χρόνο να κυλά υπέρ τους. Όμως οι Χιτ αντέδρασαν και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντεμπάγιο πήραν κεφάλι στο σκορ μετά από ζευγάρι ελεύθερων βολών. Το υπόλοιπο της ιστορίας είναι γνωστό και το Μαϊάμι έφτασε στη μεγάλη νίκη.

Sealed the game with that #HEATCulture defense, of course pic.twitter.com/0HBbebRyfO