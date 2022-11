Ο Τζοέλ Εμπίντ έκανε κάτι μοναδικό, αφού πέτυχε 101 πόντους μέσα σε 24 ώρες και δείχνει... αγριεμένος το τελευταίο διάστημα.

Πράματα και θάματα έκανε ο Καμερουνέζος σέντερ απέναντι στους Τζαζ στα 37 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Είχε 59 πόντους με 18/23 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 20/24 βολές, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 7 τάπες, 1 κλέψιμο και 5 λάθη.

Περίπου 24 ώρες πριν ο Τζοέλ Εμπίντ απέναντι στους Χοκς σε άλλη μια νίκη της Φιλαδέλφεια, μέτρησε 42 πόντους με 14/25 εντός παιδειάς και 13/16 βολές, ενώ είχε 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Τζοέλ πέτυχε 101 πόντους σε περίπου 24 ώρες, δείχνοντας ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα από κούραση. Ενώ έκανε ένα ξεκίνημα που δεν έδειχνε πως πάει για MVP, πλέον με τις τελευταίες του εμφανίσεις, δείχνει πως θα το παλέψει και αν οι Σίξερς ανεβούν βαθμολογικά, θα έχει τύχη να μπει στην συζήτηση για MVP, εκεί όπου τώρα τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

