Έβαλε για... ύπνο το Κλίβελαντ ο Στεφ Κάρι, εκτοξεύοντας δύο τρίποντα... μαχαιριές στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Δεν είναι απλά οι back to back 40άρες για τον Στεφ Κάρι, αλλά και η ικανότητά του να χτυπάει εκεί που πρέπει. Ο Στεφ πήρε από το... χεράκι τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στη νίκη επί των Καβαλίερς, σκοράροντας 8 συνεχόμενους πόντους από τη στιγμή που η ομάδα του βρέθηκε πίσω με τρεις.

Το πρώτο του μεγάλο τρίποντο, από τα έξι που πέτυχε συνολικά, ήρθε 1'17'' πριν το φινάλε. Οι Καβς είχαν το προβάδισμα με 95-98 αλλά ο Στεφ βρήκε χώρο και τρόπο να ισοφαρίσει.

Steph Curry with the CLUTCH look-away triple for the tie! 😱pic.twitter.com/QwPCi4RFhM