Το ένα τρίποντο πίσω από το άλλο εκτοξεύει ο Στεφ Κάρι, που έφτασε τα 200 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον ένα εύστοχο, φορώντας τη φανέλα των Γουόριορς.

Μπορεί οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να μην έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν τους και ακόμα να αναζητούν μία εκτός έδρας νίκη, ωστόσο ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να... σπάει ρεκόρ.

Ήταν μόλις πέρσι τον Οκτώβριο όταν και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Κόρβερ με ένα τουλάχιστον εύστοχο τρίποντο σε 128 συνεχόμενα παιχνίδια. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ο Κάρι φυσικά και δε σταμάτησε πουθενά.

Συνεχίζει να «βομβαρδίζει» τα καλάθια των αντιπάλων, ενώ κόντρα στους Καβαλίερς του πήρε μονάχα ένα λεπτό να εκτοξεύσει ένα εύστοχο τρίποντο.

Με αυτό το σουτ ο Κάρι έφτασε τα 200 συνεχόμενα παιχνίδια στο ΝΒΑ που σκοράρει τουλάχιστον ένα σουτ από μακρινή απόσταση, όντας φυσικά ο μοναδικός που έχει φτάσει σε αυτόν τον αδιανόητο αριθμό. Το σερί αυτό ξεκίνησε να τρέχει από την 1η Δεκεμβρίου του 2018 και μπορεί η ηλικία του να μην του δίνει τέτοιο περιθώριο, όμως με αυτούς τους ρυθμούς είναι ικανός να τα... χιλιάσει.

With this made three, Stephen Curry has made at least 1 three in 200 consecutive regular season games (NBA record) 🐐💦pic.twitter.com/yTyiMX7BaK