Ο Μπάντι Χιλντ συνεχίζει να... πυροβολεί πίσω από τη γραμμή του τριπόντου και το Gazzetta γράφει για έναν σεσημασμένο σουτέρ που παίρνει πολύ λιγότερα credits από αυτά που αξίζει.

Οι Πέισερς θα παλέψουν μέχρι το τέλος της regular season με σκοπό να βρεθούν στα playoffs είτε με θέση στην πρώτη εξάδα της Ανατολής, είτε μέαω του play in τουρνουά. Ο Μπάντι Χιλντ αποτελεί έναν από τους ηγέτες της προσπάθειας τους φέτος, συνεχίζοντας να σουτάρει εξαιρετικά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, κάτι που γίνεται κατ' εξακολούθηση τα τελευταία χρόνια.

Το Gazzetta στέκεται στον πιο υποτιμημένο σουτέρ της λίγκας που το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο και τραβά τα... βλέμματα των Λέικερς συνεχώς πάνω του. Ένας τριποντέρ που αν έπαιζε σε ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα θα είχε πολύ παραπάνω hype και θα τον αντιμετώπιζαν διαφορετικά τα media.

Οι Πέισερς θα το... παλέψουν μέχρι το τέλος για να βρεθούν στα playoffs. Ο Χιλντ μαζί με τον Χαλιμπέρτον, τον Τέρνερ και τον rookie Μάθουριν για τον οποίο μιλήσαμε στο Gazzetta, έχουν βγει μπροστά και προσπαθούν να οδηγήσουν την ομάδα σε μια επιτυχημένη σεζόν. Ο Μπάντι είχε τρίτος σκόρερ με 18.5 πόντους, κορυφαιος τριποντέρ με 42.7%, τρίτος στην αξιολόγηση στην ομάδα με του με 17, τέταρτος ριμπάουντερ με 5.3 ανά ματς και τρίτος πασέρ με 3.3 ασίστ κατά μέσο όρο. Σε όλες τις βασικές κατηγορίες δηλαδή είναι ψηλά, μπροστάρης.

Την φετινή σεζόν ο Μπάντι Χιλντ είναι τέταρτος σε εύστοχα τρίποντα ανά ματς στο ΝΒΑ, έχοντας 4. Μόνο ο Στεφ Κάρι, ο Ντόνοβαν Μίτσελ και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είναι από πάνω του. Mάλιστα σουτάρε με το εξαιρετικό 40.4% στα τρίποντα. Η φετινή σεζόν δεν είναι τυχαία, αφού και τις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους, ο Μπάντι κάνει... παπάδες από μακριά, δείχνοντας γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τριποντέρ των τελευταίων ετών στη λίγκα. Την περσινή σεζόν, τελείωσε στην έκτη θέση στα εύστοχα τρίποντα ανά ματς με 3.2 και ποσοστό 36.5%. Το 2020-21 ήταν τρίτος με 4.1 ανά ματς και ποσοστό 39.2%, ενώ έναν χρόνο πριν ήταν και πάλι τρίτος με 3.8 εύστοχα και 39.4% στα τρίποντα. Τέλος την αγωνιστική περίοδο 2018/19 ήταν 4ος στη λίστα με 3.4 εύστοχα και 42.7% ποσοστό. Απίθανος. Πάντα ανάμεσα στους καλύτερους. Η συνέπεια είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει.

Buddy Hield is the fastest player in @NBAHistory to reach 800 made threes (296 games).



Previous fastest was Stephen Curry (305 games). pic.twitter.com/7SaBirr8K0