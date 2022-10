Ο rookie των Πέισερς, Μπένεντικτ Μάθουριν κλέβει την παράσταση στο ξεκίνημα της σεζόν και το Gazzetta γράφει για τον παίκτη που δείχνει έτοιμος να πρωταγωνιστήσει από την πρώτη του σεζόν.

Οι Πέισερς δεν είχαν πρόβλημα να... καθαρίσουν τους Νετς του Ντουράντ και του Ίρβινγκ, σε ένα ματς που τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του ο rookie της Ιντιάνα, Μπένεντικτ Μάθουριν. Ο περιφερειακός της Ιντιάνα ήταν προσηλωμένος και εξαιρετικός σε άλλο ενα παιχνίδι και το κοντέρ έγραψε 32 πόντους, κάτι που αποτελεί και ρεκόρ καριέρας.

Το Gazzetta γράφει για τον παίκτη που παίζει με τρομερή αυτοπεποίθηση και δείχνει να έχει στοιχεία που μπορούν να τον κάνουν σταρ του ΝΒΑ στο μέλλον. Δείχνει να είναι born ready, γεννημένος έτοιμος. Φυσικά το born ready είναι το παρατσούκλι που είχε ένας παλιός παίκτης των Πέισερς, ένα τρελοκομείο, ο Λανς Στίβενσον. Ένας παίκτης-ωρολογιακή βόμβα. Ο Μάθουριν δείχνει πολύ πιο ώριμος στο ξεκίνημα του, όμως αυτό το born ready ίσως πάει πολύ περισσότερο σε εκείνον παρά στον τρελό-Λανς.

Όλος ο κόσμος ήξερε πως ο Μάθουριν αποτελεί ιντριγκαδόρικο prospect που έχει όλα τα εργαλεία για να τραβήξει το βλέμμα στο ΝΒΑ. Και ο Μπένεντικτ το πιστοποιεί από τα πρώτα ματς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Δυνατός, γρήγορος και αθλητικός, δείχνει σαν έτοιμος από καιρό να ηγηθεί στους Πέισερς, έχοντας ήδη φοβερή συνεργασία με τον Χαλιμπέρτον.

Έχει δείξει πως διαθέτει καλό μπασκετικό I.Q και είναι ένας καλός σουτέρ τριών πόντων. Μαθαίνει δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους σουτέρ του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια, τον Μπάντι Χιλντ. Παίζει με αυτοπεποίθηση και δεν φοβάται να ζητήσει τη μπάλα, ειδικά όταν είναι ελεύθερος. Μπορεί να απειλήσει από κάθε σημείο στο τρίποντο. Κορυφή, 45 μοίρες και γωνίες.

Εντυπωσιακός παίκτης, δεν φοβάται να μπει μέχρι μέσα για να τελειώσει τη φάση. Καταφέρνει να φτάνει με ευκολία στο καλάθι με τις ενέργειες του. Χρησιμοποιεί όμορφα τα ball fakes και μπερδεύει τον αμυντικό που τον μαρκάρει. Έχει την ικανότητα να σκοράρει και με step backs, ενώ κάνει καλή δουλειά στο να δημιουργεί χώρο για να φτιάξει το σουτ για τον εαυτό του.

Από το πρώτο ματς, καταλάβαμε πως ο Μάθουριν είναι ξεχωριστός. Πλέον γνωρίζουμε καλά πως αν μπορεί να απειλήσει κάποιος τον Μπανκέρο για το βραβείο του rookie της σεζον, είναι ο παίκτης των Πέισερς. Ο Μάθουριν μετρά 19.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 37.1% στα τρίποντα.

Είναι σταθερός, βοηθά την ομάδα του σε κάθε ματς και παίζει σαν ένας εκ των ηγετών των Πέισερς. Μιας ομάδας που έχει Μπάντι Χιλντ και Χαλιμπέρτον. Απέναντι στους Γουίζαρντς έβαλε 19, με τους Σπερς είχε 26 πόντους και με τους Πίστονς πήγε στους 27. Έβαλε 17 στους Σίξερς και 15 στους Μπουλς. Έμεινε στους 11 με Γουίζαρντς, ωστόσο ήρθε η ματσάρα με τους 32 και το ρεκόρ καριέρας κόντρα στο Μπρούκλιν. Σε όλα τα ματς πάνω από 10 πόντους. Σε όλα πλην ενός πάνω από 15 πόντους. Tρία από τα επτά έχει 26+ πόντους. Κάτι λέει αυτό για τον Μάθουριν. Παλεύει και στα ριμπάουντ, ενώ σουτάρει καλά και από τη γραμμή των βολών.

Bennedict Mathurin tonight:



32 PTS

6-9 3P

10-10 3P



The only rookie to hit 5 threes in a game. He’s already done it twice. pic.twitter.com/WY36z5nfdd