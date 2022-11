Μπορεί ο Λούκα Ντόντσιτς να μην έπιασε το... πικ της απόδοσής του με αντίπαλο τους Μάτζικ, ωστόσο κατάφερε να μπει σε ένα κλειστό κλαμπ που δεν υπάρχουν ΛεΜπρόν Τζέιμς και Μάικλ Τζόρνταν.

Luka Magic για τον Ντόντσιτς ακόμη και σε βραδιές που δεν έχει «πιάσει» το μάξιμουμ της απόδοσής του. Ο σούπερ σταρ των Μάβερικς «κλειδώθηκε» από την άμυνα των Ορλάντο Μάτζικ με αποτέλεσμα το Ντάλας να γνωρίσει την ήττα με 94-87.

Με αυτόν τον τρόπο, ο 23χρονος Σλοβένος έχασε μετά από 7 σερί αναμετρήσεις την ευκαιρία να γράψει άλλη μία «30άρα» στη στατιστική του... κυνηγώντας το ρεκόρ του Γουίλτ Τσάσμπερλεϊν. Κατόρθωσε, όμως, να βρει μία θέση σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ, το οποίο τόσο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, όσο και ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχουν καταφέρει να "αγγίξουν".

Ο Λούκα ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο παιχνίδι με 24 πόντους σε μία όχι και τόσο αποτελεσματική εμφάνιση, αφού μέτρησε μόλις 9/29 σουτ εντός παιδιάς. Προσθέστε τα 6 ριμπάουντ και τις 6 ασίστ στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Luka Doncic (348 points, 82 rebounds, 81 assists) is now the 2nd player in NBA history to record 325+ points, 75+ rebounds, and 75+ assists through their first 10 games of a season, joining:



Oscar Robertson (1962-1963): 326 points, 93 rebounds, 95 assists pic.twitter.com/A2Myp3Q8US