O Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο ΝΒΑ.

Ασταμάτητος είναι τη φετινή σεζόν ο Λούκα Ντόντσιτς, κουβαλώντας τους Μάβερικς. Ο Σλοβένος σταρ υπέγραψε τη νίκη του Ντάλας κόντρα στην Γιούτα σε μια αναμέτρηση που είχε 33 πόντους, 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να γίνει ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 30+πόντους στα πρώτα επτά ματς της σεζόν. Οι άλλοι δύο είναι ο θρύλος Γουίλτ Τσάμπερλεϊν τις σεζόν 59-60 και 62-63 και ο Τζακ Τουάιμαν το 1960.

Ο Luka Magic έχει μέσους όρους που παραπέμπουν σε MVP, ωστόσο θα πρέπει να βοηθήσει και η θέση των Μάβερικς σε αυτό. Φυσικά αυτή τη στιγμή φαβορί για το βραβείο είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Ο Ντόντσιτς μετρά φέτος 36.1 πόντους, 9 ασίστ και 8.9 ριμπάουντ, παλεύοντας να κρατήσει ψηλά το Ντάλας.

Luka Doncic dropped 33 PTS, 11 AST, & 5 REB in Dallas’ 103-100 WIN over Utah!



Luka became just the 3rd player in NBA history to score 30+ PTS in his team’s first 7 games of a season.



He's averaging an MVP-like 36.1 PPG, 9.0 APG, & 8.9 RPG so far.



LUKA LEGEND ‼️ pic.twitter.com/gWJOoYpOLe