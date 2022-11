Ο Ντουάιτ Χάουαρντ μετακομίζει... overseas και ο επόμενος σταθμός της καριέρας του βρίσκεται στην Ταϊβάν και τους νεοσύστατους Ταογιουάν Λέοπαρντς.

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ δεν αλλάζει τελικά καριέρα, αλλά αλλάζει ήπειρο για χάρη του μπάσκετ, πηγαίνοντας στην Ταϊβάν. Ένας εκ των κορυφαίων ψηλών του ΝΒΑ τα περασμένα χρόνια βρέθηκε στη λίστα των ελεύθερων το καλοκαίρι του 2022 μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Λος Άντζελες Λέικερς και αναζητούσε τη νέα του ομάδα.

Ενδιάμεσα, μάλιστα, υπήρξαν σκέψεις από τον ίδιο να σταματήσει την καριέρα του στα παρκέ και να κυνηγήσει την καταξίωση στο WWE, στο οποίο δοκιμάστηκε, άρεσε και αντιμετωπίζει "θετικά" το ενδεχόμενο να βρεθεί στα ρινγκ.

Ωστόσο, προς το παρόν, συνεχίζει την μπασκετική του πορεία, μακριά από τα γήπεδα που έχει συνηθίσει. Ο Χάουαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Ταογιουάν Λέοπαρντς, οι οποίοι συστάθηκαν μόλις πριν ένα χρόνο, και θα αγωνιστεί με τη φανέλα τους το επόμενο διάστημα στο πρωτάθλημα της T1 League που περιέχει 6 ομάδες!

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ανυπομονώ να έρθω στην Ταϊλάνδη και να αρχίσω να παίζω για τους Λέοπαρντς. Έρχομαι με μεγάλο χαμόγελο και μεγάλες αγκαλιές» ήταν τα λόγια του.

Dwight Howard announces he’s headed overseas to play in Taiwan for the Taoyuan Leopards. pic.twitter.com/DpikvhnXYm