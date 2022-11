Ντέιβις: «Ξέρω πολλές ομάδες που φοβούνται τους Λέικερς»

O Άντονι Ντέιβις δήλωσε πως φοβούνται τους Λέικερς παρά το κακό ξεκίνημα τους.

Οι Λέικερς ξεκίνησαν τη σεζόν, θέλοντας να αφήσουν πίσω τους τις δύο τελευταίες αποτυχημένες. Όμως το πράγμα έχει δυσκολέψει από την αρχή και με τη δομή του ρόστερ, είναι δύσκολο να ορθοποδήσουν, αφού δεν υπάρχει σουτέρ ούτε για δείγμα όπως έχουμε αναλύσει και στο Gazzetta.

Ο Άντονι Ντέιβις που για άλλη μια αγωνιστική περίοδο είναι μακριά από τον καλό του εαυτό και ταλαιπωρείται από προβλήματα τραυματισμών, ανέφερε πως υπάρχουν ομάδες στη λίγκα που φοβούνται τους Λέικερς. «Δεν είμαστε η ομάδα που δείχνει το ρεκόρ που έχουμε. Αλλά κάθε νύχτα η ομάδα μας μπορεί να παίξει καλά και να εκτοξευτεί. Ξέρω ότι οι ομάδες μας φοβούνται. Είναι βέβαιο αυτό», ανέφερε ο Unibrow.

Anthony Davis: "We’re not the team that our record shows. But any given night our team can play very well and explode… I know teams fear us, for sure."



Los Angeles Lakers are now 2-7.



Thoughts? 🤔 (Via. @mcten) pic.twitter.com/i5JyNNRIIC