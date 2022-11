Ο Ιμε Ουντόκα εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τους Μπρούκλιν Νετς, ωστόσο άνθρωποι δίπλα στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζο Τσάι του ζητούν να το σκεφτεί ξανά.

Ο Στιβ Νας άφησε τον πάγκο των Μπρούκλιν Νετς, με τον τιμωρημένο για ένα χρόνο προπονητή των Μπόστον Σέλτικς, Ίμε Ουντόκα να προβάλλει ως το φαβορί για να τον αντικαταστάτη του.

Μόνο από εκείνη την ημέρα δεν υπήρχε καμία εξέλιξη, μολονότι οι Μπόστον Σέλτικς δεν έχουν κανένα πρόβλημα να επιτρέψουν στον (πρώην) προπονητή τους να αναλάβει μία άλλη ομάδα.

Οι τελευταίες εξελίξεις αναφέρουν ότι ενώ ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Τζο Τσάι, είχε αποφασίσει ότι ο Ουντόκα είναι ο ένας, υπάρχουν «φωνές» που καλούν τον μεγιστάνα του Alibaba να το σκεφτεί ξανά.

Αιτία οι τελευταίες εξελίξεις με τον Καϊρί Ίρβινγκ, τα σχόλια και την τιμωρία του, η οποία έφερε ακόμη μία αναταραχή στους Νετς. Και με δεδομένο το πρόσφατο παρελθόν του Ουντόκα, ο οποίος τιμωρήθηκε με παύση καθηκόντων για ένα χρόνο από τους Σέλτικς, μετά από κατηγορίες για απρεπή συμπεριφορά, το μείγμα μπορεί να είναι... εκρηκτικό.

