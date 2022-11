Στιβ Νας: Ένας δυνητικός ήρωας με... ασήκωτη κάπα (vid)

Πριν από περίπου ένα 24ωρο η απομάκρυνση του Στιβ Νας από τους Νετς ήρθε στο επίκεντρο του ΝΒΑ και το Gazzetta σας παρουσιάζει όσα κατάφερε να γίνει ο 48χρονος τεχνικός για το Μπρούκλιν.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η παράδοση του Halloween είχε κατακλύσει όλες γωνιές της Αμερικής. Από άκρη σε άκρη η φαντασία αποτυπωνόταν σε υφάσματα και μάσκες βγάζοντάς σε για στιγμές από την πραγματικότητα.



Ανάμεσα στους «καμουφλαρισμένους» που ξέμειναν και την 1η του Νοέμβρη, ο Στιβ Νας, ο οποίος περίπου ένα 24ωρο νωρίτερα απομακρύνθηκε από τον πάγκο τον Μπρούκλιν Νετς που δεν βιώνουν το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία τους.

Ο 48χρονος παλαίμαχος του ΝΒΑ δεν περίμενε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Το Σεπτέμβρη του 2020 δέχθηκε να αναλάβει μία πρωτόγνωρη θέση που μέσα σε λίγο διάστημα μετατράπηκε σε ρόλο ενός σούπερ ήρωα φορώντας την... ασήκωτη κάπα του. Η καθημερινότητα τον οδήγησε να ενσαρκώσει όσο καλύτερα μπορούσε τη νέα κατάσταση στη σκηνή του Μπρούκλιν μέχρι που η αυλαία έπεσε και το «αντίο» του έληξε με το χαρτί της απόλυσης στο χέρι.

Ο Στιβ Νας προσπαθώντας να αποβάλλει την τρέλα του παίκτη από πάνω του έχοντας κρεμάσει τη φανέλα του με τους Λέικερς, εντάχθηκε στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το Σεπτέμβρη του 2015. Τότε, μεταξύ των αστέρων που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, βρισκόταν και ο Κέβιν Ντουράντ.



Οι αρμοδιότητες του Νας πλέον περνούσαν στις συμβουλές για ανάπτυξη των παικτών και μέσα από την καθημερινή τριβή με τον KD οι δυο τους διατήρησαν καλές σχέσεις και βρέθηκαν ξανά στους Νετς. Στην απόπειρα του ενός να δοκιμάσει την τύχη του στην προπονητική και στην προσπάθεια του άλλου να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του.



Και από την ιδέα του πρωταθλήματος έχοντας υπό τις οδηγίες του το δίδυμο των σούπερ σταρ Κέβιν Ντουράντ - Τζέιμς Χάρντεν, στην πιο πολυσυζητημένη ανταλλαγή της σεζόν, πέρασε στο δράμα με τον Καϊρί Ίρβινγκ και την απόφασή του να μην εμβολιαστεί θέτοντάς τον εκτός ομάδας για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.



Την ώρα που η υπόθεση "trade" του Χάρντεν ήρθε ξανά στο προσκήνιο και μετά από έντονη συζήτηση κατέληξε στους Σίξερς, με τον ανενεργό για ένα χρόνο Μπεν Σίμονς να ντύνεται στα χρώματα των Νετς χωρίς να μετρήσει κάποια συμμετοχή μέχρι και το τέλος της σεζόν του 2022.

Σίγουρα το περασμένο καλοκαίρι αποτελεί μία περίοδο που κάθε φίλος των Νετς θα θέλει σύντομα να ξεχάσει, αν σκεφτεί κανείς πως... καρδιοχτύπησαν διπλά για τους δύο σταρ τους. Αρχικά, ο Καϊρί Ίρβινγκ, προτού δεχθεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα στο συμβόλαιό του, ενεπλάκη σε συζητήσεις ανταλλαγής με διάφορες ομάδες του ΝΒΑ.



Βέβαια, συνδέθηκε πολύ έντονα με την περίπτωση των Λέικερς και μία ενδεχόμενη επανασύνδεση με τον φίλο του... δαχτυλιδιού, ΛεΜπρόν Τζέιμς, με το σενάριο αυτό τελικά να μην πραγματοποιείται και να σβήνεται (προς το παρόν).



Λίγο αργότερα, ο Νας είδε τον Κέβιν Ντουράντ να ζητάει τη μετακίνησή του. Και μπορεί το πλήθος των μνηστήρων που τον προσέγγισαν να ήταν δύσκολα διαχειρήσιμο. Ωστόσο το «τελεσίγραφο» που φέρεται να έδωσε στους ιδιοκτήτες των Νετς που είχαν ξαφνικά να επιλέξουν ανάμεσα σε εκείνον και το δίδυμο προπονητή-γενικού διευθυντή ήταν ακόμη πιο βαρύ.



Με το πέρας της τρικυμίας αυτής, ο Νας για πρώτη φορά μετά την επιστράτευση του Μπεν Σίμονς ως trade από τους Σίξερς, έχει την υποχρέωση να τον εντάξει σε ένα σύνολο με την απραξία ενάμιση χρόνου να τον ακολουθεί. Ο Γολγοθάς μεγάλωνε και όσο η κάπα του ήρωα γινόταν ακόμη πιο βαριά, ο 48χρονος τεχνικός είχε την ανάγκη για το ξέσπασμα που δημιουργούσε μία τέτοια ένταση.



Μία ανάλογη αντίδραση όπως εκείνη απέναντι στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο που τράβηξε τα βλέμματα και άρχισε να φουντώνει τη φημολογία πως ο Νας βρισκόταν στο σκαλί της εξόδου και συζητούσε την αποχώρησή του.

Αγωνιστικά η πρώτη σεζόν βρήκε την ομάδα στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας, όπου σταμάτησε η πορεία της από τους μετέπειτα πρωταθλητές Μπακς, ενώ η δεύτερη χρονιά του Νας στον πάγκο δεν προχώρησε μετά από «σκούπα» των Σέλτικς στον πρώτο γύρο των playoffs.

Nets under Steve Nash:



— 94-67 record

— Won 1 playoff round

— KD/Kyrie played only 64 games together

— KD/Kyrie/Harden played only 16 games together pic.twitter.com/DMYiByvmws