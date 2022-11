Η γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών δεν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ βρίσκεται στο επίκεντρο για άλλη μια φορά για λάθος λόγους. Ο παίκτης των Μπρούκλιν πόσταρε λινκ ταινίας με αντισημιτικά μηνύματα στο τουίτερ και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, κάτι που ανάγκασε τον κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ να αντιδράσει γρήγορα και να δείξει την απογοήτευση του. Οι Νετς πήραν δραστικά μέτρα και με ανακοίνωση τους ξεκαθάρισαν πως ο Uncle Drew θα είναι εκτός ομάδας για τουλάχιστον πέντε ματς δίχως να πληρώνεται εξαιτίας των αντισημιτικών σχολίων, με τον ίδιο στη συνέχεια να ζητά συγγνώμη από την Εβραϊκή Κοινότητα.

Τώρα έρχεται η διάσημη εταιρεία αθλητικών ειδών, η Nike να τελειώσει τη συνεργασία της με τον Uncle Drew και να μην κυκλοφορήσει το signature shoe «Kyrie 8».

«Στη Nike, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει χώρος για ρητορική μίσους και καταδικάζουμε κάθε μορφή αντισημιτισμού… Είμαστε βαθιά λυπημένοι και απογοητευμένοι από την κατάσταση και τον αντίκτυπό της σε όλους», ανέφερε η ανακοίνωση της Nike.

Nike statement on Kyrie Irving reads, in part: “At Nike, we believe there is no place for hate speech and we condemn any form of antisemitism…We are deeply saddened and disappointed by the situation and its impact on everyone.” https://t.co/ZDmOWQRCs4