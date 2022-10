Έντονο πανηγυρικό τόνο έδωσαν οι Λος Άντζελες Λέικερς στη πρώτη νίκη της σεζόν, η οποία ήταν και η πρώτη του Ντάρβιν Χαμ ως head coach της ομάδας.

Ύστερα από έξι παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν, οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να σημειώσουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κερδίζοντας εντός έδρας τους Νάγκετς.

Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη του Ντάρβιν Χαμ ως προπονητής της ομάδας, κάτι που πανηγυρίστηκε έξαλλα στα αποδυτήρια της ομάδας. Μάλιστα οι Λεμπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Πάτρικ Μπέβερλι φρόντισαν να «μπουγελώσουν» τον head coach πανηγυρίζοντας έξαλλα αυτήν την νίκη.

Ουσιαστικά το περίμεναν πώς και πώς καθώς το ξεκίνημα της χρονιάς ήταν άθλιο με 0-5 ρεκόρ. Και γι' αυτόν τον λόγο ίσως και να ξέσπασαν σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Lakers players celebrate first-year head coach Darvin Ham after his first career win and the team’s first of the season after defeating Denver. IG video: @94feetofgame pic.twitter.com/o0vlwFylgl