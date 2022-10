Ο Γουίλιαμς έκανε δηλώσεις ως... Μπάτμαν και ο Τέιτουμ τον τρόλαρε: «Τι στο διάολο κάνεις;» (vid)

Μετά τη νίκη των Μπόστον Σέλτικς επί των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, ο Γκραντ Γουίλιαμς εμφανίστηκε ντυμένος... Μπάτμαν προκαλώντας την αντίδραση του Τζέισον Τέιτουμ.

Λόγω του Halloween, ο Γκραντ Γουίλιαμς των Μπόστον Σέλτικς επέλεξε να ντυθεί... Μπάτμαν ωστόσο δεν έμεινε μόνο στην αμφίεση!

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Γουίζαρντς και τη νίκη της ομάδας του, ο παίκτης των Σέλτικς κλήθηκε να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Προς έκπληξη όλων οι απαντήσεις που έδινε ήταν και με... φωνή Μπάτμαν, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση του Τζέισον Τέιτουμ.

«Τι στο διάολο κάνεις;» αναρωτήθηκε προκαλώντας το γέλιο, τόσο του ίδιου του Γουίλιαμς όσο και των υπολοίπων παρευρισκομένων.

Δείτε τι έγινε

Tatum yelling, “Yo what the fuck is you doing?” Is priceless https://t.co/ttAljIKLkv