Αποθέωσε Τόμπσον ο Ντέβιν Μπούκερ: «Τον αγαπώ και ήθελα να του μοιάσω» (vid)

Μπορεί να είχαν την «κοκορομαχία» στο παρκέ, αλλά ο Ντέβιν Μπούκερ έβγαλε το καπέλο στον Κλέι Τόμπσον μετά το τέλος του αγώνα στην Αριζόνα.

Τι κι αν ήρθαν... πρόσωπο με πρόσωπο. Τι κι αν ο Κλέι Τόμπσον δεν σταμάτησε να του μιλάει. Τι κι αν τον «τρόλαρε» δείχνοντάς του τέσσερα δάχτυλα για τα τέσσερα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει. Ο Ντέβιν Μπούκερ έδειξε τον σεβασμό του στον σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, λέγοντας ότι ήθελε να του μοιάσει από την ημέρα που επιλέχθηκε στο draft.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα στο Φοίνιξ και τη νίκη των Σανς επί των πρωταθλητών, ο Μπούκερ ρωτήθηκε για το beef με τον Τόμπσον και εκείνος είπε χαρακτηριστικά: «Αγαπώ τον Κλέι Τόμπσον. Πάντα τον αγαπούσα. Από τότε που έγινε draft ήθελα να του μοιάσω. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του και του πόσο ανταγωνιστικός είναι.»

