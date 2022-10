Ο Τόμπσον έδειχνε... επιδεικτικά στον Μπούκερ τέσσερα δάχτυλα για τα τέσσερα πρωταθλήματα (vid)

Το δικό τους «beef» άνοιξαν οι Κλέι Τόμπσον και Ντέβιν Μπούκερ, με τον δεύτερο να δείχνει τα τέσσερα πρωταθλήματα στον παίκτη των Σανς λίγο πριν αποβληθεί.

Την παράσταση στην αναμέτρηση στο «Footprint Center» της Αριζόνα έκλεψε η «κόντρα» των Τόμπσον και Μπούκερ κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου.

Οι δύο παίκτες «μιλούσαν» συνέχεια ο ένας στον άλλον, με αποτέλεσμα να αποβληθεί ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Βέβαια νωρίτερα το trash talking καλά... κρατούσε στο παρκέ.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο όταν ο Τόμπσον θέλησε να «τρολάρει» τον Μπούκερ, δείχνοντάς του επιδεικτικά τέσσερα δάχτυλα, όσα και τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει στην καριέρα του.

Και αυτό διότι ο Μπούκερ ακόμα αναζητάει τον πρώτο τίτλο της καριέρας τους.

D-Book and Klay have some words 🍿 pic.twitter.com/SWcPhjXklB