Οι Φοίνιξ Σανς έκαναν... επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς επικράτησαν στο ρελαντί εντός έδρας με 120-111.

Το τελικό σκορ και η διαφορά των εννέα πόντων υπέρ των Φοίνιξ Σανς είναι πλασματική στην αναμέτρηση με τους Ντάλας Μάβερικς.

Το παιχνίδι ουσιαστικά είχε τελειώσει πριν καν... αρχίσει και αυτό διότι η 1η περίοδος έκλεισε στο +20 για την ομάδα της Αριζόνα έχοντας προηγηθεί με 16-36! Έκτοτε η αναμέτρηση μονοπώλησε το ενδιαφέρον υπέρ των Σανς, οι οποίοι και υποχρέωσαν τους Μαβς στην 8η σερί τους ήττα, έχοντας να γευτούν τη χαρά της νίκης από τις 23 Ιανουαρίου, όταν και είχαν επικρατήσει εντός έδρας των Γουόριορς.

Ο Ντίλον Μπρουκς είχε 23 πόντους για το Φοίνιξ με 10/16 δίποντα αλλά και μόλις 1/10 τρίποντα (!) ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε από τη πλευρά του άλλους 19 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Για τους Μάβερικς πρώτος σκόρερ ήταν ο Νάτζι Μάρσαλ με 31 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ είχε 27 πόντους με 8/20 σουτ και 5 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 16-36, 48-65, 75-96, 111-120.