Ο Πατ Κόνατον τέθηκε νοκ άουτ για τις τρεις επόμενες εβδομάδες, λόγω τραυματισμού στο πόδι.

Η σεζόν για τους Μιλγουόκι Μπακς θα ξεκινήσει χωρίς τον Πατ Κόνατον. Ο σούτινγκ γκαρντ των πρωταθλητών του 2021 τέθηκε νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες, με τραυματισμό στο δεξί πόδι, κάτι που σημαίνει ότι όχι μόνο χάνει την πρεμιέρα της ομάδας του, αλλά και μία σημαντική σειρά αγώνων (περίπου 9 στο σύνολο).

Ήδη οι Μπακς θα ξεκινήσουν τη σεζόν χωρίς τον τραυματία Κρις Μίντλετον, ενώ ο Τζο Ινγκλς (ρήξη χιαστού) θα επιστρέψει μετά το νέο χρόνο.

