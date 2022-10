Ο Κλέι Τόμπσον βρήκε τον καλύτερο τρόπο για να φτάσει στο Chase Center για την προπόνηση των Γουόριορς, αφού μετακινήθηκε... με σκάφος!

Ο Κλέι Τόμπσον δεν είναι λάτρης του συνηθισμένου. Το αποδεικνύει συχνά πυκνά η ιστορία του στα παρκέ, αλλά και η καθημερινότητά του. Ακόμη και το «άλλη μία μέρα στη δουλειά» αλλάζει για τον άσο των Γουόριορς, ο οποίος πήρε τον σκύλο του, Ρόκο, και κατευθύνθηκε προς την προπόνηση των «πολεμιστών».

Όχι με αυτοκίνητο, αλλά με... σκάφος! Δείχνοντας, μάλιστα, να το διασκεδάζει με την ψυχή του. Η ομάδα δημοσίευσε το σχετικό βίντεο, ξεφεύγοντας λίγο από τις διαστάσεις που έχει πάρει το συμβάν μεταξύ Γκριν και Πουλ.

Αυτή η διαδρομή, ωστόσο, δεν είναι άγνωστη για εκείνον. Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του από τον σοβαρό τραυματισμό, πέρασε πολύ χρόνο στο ίδιο μέρος. Πηγαίνοντας στο γυμναστήριο και έχοντας περάσει τα πρώτα στάδια αποκατάστασης χωρίς τη μπότα του. «Ήταν πολύ ωραίες μέρες, σε όχι τόσο διασκεδαστικές στιγμές».

Το βίντεο κλείνει με τον Τόμπσον να μιλάει για την επιστροφή του και πόσο προσπαθεί να απολαύσει κάθε λεπτό που βρίσκεται στο παρκέ. Γιατί «ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα και δεν μπορούμε να το κάνουμε για πάντα δυστυχώς!».

Δείτε ολόκληρη την μετακίνηση του Τόμπσον για την προπόνηση με... σκάφος:

How does Klay Thompson get to practice?



The open seas. 🌊 pic.twitter.com/URu7mVXm7K