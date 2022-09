Από τον Μάικ Τζέιμς στον... ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Ντουέιν Μπέικον είναι πλέον με κάθε επισημότητα παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς για την ερχόμενη σεζόν!

Την κυνήγησε και εν τέλει την πέτυχε την επιστροφή στο NBA ο Ντουέιν Μπέικον. Οι Λος Άντζελες Λέικερς λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας τους, προσέθεσαν στο ρόστερ τον πρώην παίκτη της Μονακό, που ακούστηκε σε πολλά σενάρια για ομάδες της EuroLeague, μεταξύ αυτών και του Παναθηναϊκού, το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Το όνομά του άλλωστε δεν ήταν άγνωστο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, αφού ο Μπέικον είχε προλάβει να αγωνιστεί σε Σάρλοτ Χόρνετς και Ορλάντο Μάτζικ, προτού αγωνιστεί στη Γαλλία με τη Μονακό και μένει να φανεί αν θα πείσει τον Ντάρβιν Χαμ για μία θέση στο rotation.

Την περσινή σεζόν ο Μπέικον μέτρησε σε 29 παιχνίδια της EuroLeague 14 πόντους μέσο όρο με 41.9% από το τρίποντο, 3.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

Μαζί με τον 25χρονο φόργουορντ οι Λέικερς απέκτησαν και τον Ματ Ράιαν, που έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια της καριέρας του κυρίως στην G-League, αγωνιζόμενος σε ένα παιχνίδι με τη Βοστώνη πέρσι!

OFFICIAL: The Lakers have signed guard Dwayne Bacon and forward Matt Ryan pic.twitter.com/3qx4edTvLr