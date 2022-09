O Ντουέιν Mπέικον προσπαθεί να πάρει μια θέση στο ρόστερ των Λέικερς για τη νέα σεζόν και να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Την περσινή σεζόν τον είδαμε στη Μονακό και στη Euroleague, όμως πλέον ο Ντουέιν Μπέικον προσπαθεί να επιστρέψει στο ΝΒΑ και αυτή τη φορά στους Λέικερς. Ο 25χρονος Αμερικανός θα θα λάβει μέρος προπονητικό camp των «λιμνάνθρωπων» με σκοπό να δείξει ότι αξίζει να βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας του ΛεΜπρόν Τζέιμς για τη νέα σεζόν.

Η ομάδα του Λος Άντζελες εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει μη εγγυημένο συμβόλαιο τόσο στον Μπέικον, όσο και στον Ματ Ράιαν και στο training camp αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα.

Ο Μπέικον έχει μείνει ελεύθερος από τους Μονεγάσκους, ωστόσο ακόμα δεν έχει εκφράσει ενδιαφέρον κάποια ομάδα της Euroleague, με τον ίδιο να θέλει την επιστροφή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Τη σεζόν που πέρασε είχε 14 πόντους, 3.1 ριμπάουντ κατά μέσο, ενώ σούταρε με 42% στα τρίποντα με τη φανέλα της Μονακό στη Euroleague

Sources: The Lakers plan to sign G/F Matt Ryan on a non-guaranteed deal. Four-year NBA veteran Dwayne Bacon is also working toward training camp deal with the Lakers. Ryan was with the Celtics on a two-way last season.