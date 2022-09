ΛεΜπρόν για το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ στο ΝΒΑ: «Ο κόσμος πίστευε πως ίσως δεν θα το έσπαγε κανείς»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απέχει 1.326 πόντους από το να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ και μίλησε για το ιστορικό milestone που βρίσκεται προ των πυλών.

Στα 37 του χρόνια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, τέσσερα MVPs και ισάριθμα MVPs Τελικών, έχει συμμετάσχει σε 18 All Star Game και πλέον διεκδικεί το απόλυτο milestone. Να ξεπεράσει τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ στην πρώτη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Τζαμπάρ φιγουράρει στην κορυφή με 38.387 πόντους κι έπεται ο Τζέιμς με 37.062, μιλώντας στη Media Day των Λέικερς για το ζήτημα: «Το να ξέρω ότι είμαι στα πρόθυρα να σπάσω το πιο περιζήτητο ρεκόρ στο ΝΒΑ με κρατάει ταπεινό. Είναι ένα ρεκόρ που ο κόσμος λέει ότι πιθανότατα δεν θα γινόταν ποτέ! Νομίζω πως είναι πολύ κουλ. Προφανώς ο Καρίμ έχει κάποιες διαφωνίες με τις απόψεις μου αλλά στο τέλος της ημέρας, το να με βάζουν στην εξίσωση μαζί του, με έναν τύπο που φόρεσε την ίδια εμφάνιση... Νομίζω πως είναι απλώς σούπερ. Είναι τρομερό για μένα να βρίσκομαι σε αυτή τη συζήτηση».

Τον περασμένο μήνα ο King υπέγραψε τη maximum επέκταση που του έδωσαν οι Λέικερς για δυο χρόνια και 97.1 εκατομμύρια δολάρια, μένοντας στο L.A. ως το 2025.

LeBron talks about potentially passing Kareem as the NBA all-time leading scorer this season.#NBAMediaDay pic.twitter.com/IyyGpQsR1f