Κράξιμο Κράουντερ σε Σανς: «Πρέπει να δουλεύεις εκεί που σε θέλουν, θα επιστρέψω»

O Tζέι Κράουντερ μετράει μέρες στο Φοίνιξ και έδειξε πόσο θέλει να φύγει από τους Σανς.

Φοίνιξ Σανς και Τζέι Κράουντερ συμφώνησαν τη μη συμμετοχή του παίκτη στο training camp που πλησιάζει, καθώς οι δύο πλευρές αναζητούν προορισμό για την ανταλλαγή του. Ο έμπειρος φόργουορντ με ανάρτηση του στα social media έκραξε το Φοίνιξ, αναφέροντας πως ένας άνθρωπος πρέπει να δουλεύει εκεί που αισθάνεται ότι τον θέλουν και τον χρειάζονται.

«Πρέπει να δουλεύεις εκεί που αισθάνεσαι ότι σε θέλουν και σε χρειάζονται! Είμαι ευγνώμων για αυτά που έμαθα τα δύο τελευταία χρόνια. Τώρα πρέπει να ετοιμαστώ για την επόμενη πρόκληση και να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά. Ευχαριστώ όλους όσους μου έκλεισαν την πόρτα. Το 99 θα επιστρέψει σύντομα», έγραψε στο twitter.

Ο Κράουντερ έδινε σημαντικές λύσεις στην άμυνα, αλλά και την επίθεση των Σανς πέρυσι με τη σκληράδα του, ενώ απειλούσε και από μακριά με το τρίποντο του. Είχε 9.4 πόντους και 5.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με 35% στα τρίποντα.

ONE MUST SEEK WORK WHERE HE IS WANTED.. WHERE HE IS NEEDED.! I AM THANKFUL FOR WHAT THESE PAST 2 YRS HAVE TAUGHT ME.! NOW I MUST TAKE ON ANOTHER CHALLENGE WITH CONTINUED HARDWORK & DEDICATION.! FOR THOSE OF YOU WHO CLOSED THE DOOR ON ME…. THANK YOU! 99 BACK SOON.! 🥷🏾🤫🤐