Φοίνιξ Σανς και Τζέι Κράουντερ συμφώνησαν τη μη συμμετοχή του παίκτη στο training camp που πλησιάζει, καθώς οι δύο πλευρές αναζητούν προορισμό για την ανταλλαγή του.

Φήμες είναι και πληθαίνουν... Η ιστορία που έχει ανοίξει ανάμεσα στους Σανς και τον Τζέι Κράουντερ φαίνεται πως συνεχίζεται με τα σύννεφα στο μέλλον του να είναι πλέον εμφανή.

Ο βετεράνος φόργουορντ και η ομάδα αποφάσισαν από κοινού ο παίκτης να μην λάβει συμμετοχή στο training camp που πλησιάζει ενόψει της νέας σεζόν, καθώς βρίσκονται σε αναζήτηση υποψήφιου σταθμού για ανταλλαγή.

Την είδηση μετέδωσε ο Σαμς Τσαράνια ρίχνοντας ακόμη περισσότερο λάδι... στη φωτιά που έχει ανάψει μετά την ανάρτηση του Κράουντερ και τις ενδείξεις πως ο ίδιος γλυκοκοιτάζει την επιστροφή στο Μαϊάμι.

The Phoenix Suns and Jae Crowder have mutually agreed that the veteran forward will not participate in training camp as the sides work on a trade, sources tell @TheAthletic @Stadium.