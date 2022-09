O Tζόρνταν Νουόρα θα συνεχίσει να βρίσκεται στους Μπακς, αφού υπέγραψε διετή επέκταση.

Είναι συμπληρωματικός στους Μπακς, όμως τα... ελάφια τον πιστεύουν και αποφάσισαν να τον κρατήσουν. Ο Τζόρνταν Νουόρα υπέγραψε διετή επέκταση και έτσι θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο έγκυρος Άντριαν Βοϊναρόφσκι αναφέρει πως ο Νιγηριανός παίκτης θα καρπωθεί 6.2 εκατομμύρια δολάρια από τη νέα του συμφωνία με το Μιλγουόκι. Τη σεζόν που πέρασε, ο Νουόρα αγωνίστηκε σε 62 ματς και μέτρησε 7.9 πόντους και 3.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. O Nουόρα παίζει σαν small forward, κάτι που σημαίνει πως έχει δύσκολο έργο, αφού στην ίδια θέση έχει μπροστά τους τους Κρις Μίντλετον και Πατ Κόνατον.

