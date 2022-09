Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων στη Media Day των Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της νέας σεζόν και ρωτήθηκε τόσο για τον τίτλο του "κορυφαίου" όσο και για την εμπειρία του με την Εθνική ομάδα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκονται ένα βήμα πριν το ξεκίνημα της σεζόν στο NBA. Σύσσωμη η ομάδα πέρασε τη Media Day με τον Greek Freak να είναι στο επίκεντρο!

Ο Giannis, έχοντας αφήσει το εθνόσημο και φορώντας ξανά το σήμα των "ελαφιών" μίλησε για την αγάπη που βίωσε η Εθνική από το «γαλανόλευκο» κοινό στην προσπάθειά τους πριν και κατά τη διάρκεια του Eurobasket 2022...

Ακόμη και αν βρέθηκαν εκτός της ζώνης των μεταλλίων, η στήριξη ήταν εμφανής! «Προφανώς ήταν πολλά. Καίγεσαι λίγο, παίζεις πολύ μπάσκετ. Χρειάζεται ένα διάλειμμα όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Θες να περάσεις λίγο χρόνο εκτός παρκέ, να είσαι με την οικογένειά σου, να κάνεις αυτά που σου αρέσουν, να κάτσεις στον καναπέ και να φας... doritos. Το χρειάζεσαι για να έχεις μια καλή σεζόν.

Φυσικά ήταν τρομερή εμπειρία να εκπροσωπώ την χώρα μου. Το διασκέδασα. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε τόσος κόσμος, ανταποκρίθηκε. Ο κόσμος είχε ελπίδα. Το μπάσκετ επέστρεψε στην Ελλάδα. Παρότι μείναμε ένα ματς μακριά από τα μετάλλια. Ο κόσμος μας ακολουθούσε στο δρόμο, ζητωκραύγαζαν για εμάς και τη σημαία. Έβλεπαν τα ματς εκατομμύρια άνθρωποι και αυτό είναι τέλειο. Είμαι λίγο κουρασμένος σωματικά και πνευματικά αλλά είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν».

O Giannis αναφέρθηκε και σε θέματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το ΝΒΑ, μιλώντας απαντώντας αρχικά στο ερώτημα του "κορυφαίου" και τονίζοντας: «Αν πιστεύω ότι είμαι από τους καλύτερους παίκτες της λίγκας και ο τρόπος που αγωνίζομαι για την ομάδα μου είναι αποδοτικός; Ναι! Έχω ωριμάσει αρκετά για να το καταλάβω. Αλλά δεν θεωρώ πως είμαι ο κορυφαίος. Ο κορυφαίος είναι αυτός που μένει όρθιος ως το τέλος.

Είναι αυτός που πάει την ομάδα του στο τέλος, στον τελικό και βοηθάει να πάρει η ομάδα του νίκες. Όταν κερδίσαμε το πρωτάθλημα ίσως το σκέφτηκα το βράδυ στο κρεβάτι μου, αλλά τώρα όχι, δεν το σκέφτομαι. Κατά τη γνώμη μου, με τον τρόπο που το βλέπω, ο νικητής είναι ο καλύτερος. Ακόμα και στο πινγκ πονγκ και να παίζω με τα αδέλφια μου... Μπορεί ο Κώστας να έπαιξε καλά αλλά να κέρδισα εγώ. Για τώρα ο Κάρι είναι ο καλύτερος μέχρι να βρεθεί ένας άλλος».

Και στη συνέχεια στάθηκε στο κίνητρό του, για ένα ακόμη δαχτυλίδι... «Προσπαθώ πάντα να φέρω στο maximum τις πιθανότητές μου. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που είμαι σε αυτή την πόλη και δεν θα πάρω τίποτα ως δεδομένο. Ήταν ωραίο το αίσθημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ζήλεψα λίγο με το Γκόλντεν Στέιτ και με την παρέλαση που έκαναν... Ξέρεις αυτό το συναίσθημα τώρα...

