Ο άσος των Μπακς, Τζρου Χόλιντεϊ, και ο σταρ των Σέλτικς, Μάρκους Σμαρτ συνεργάστηκαν άψογα για το πιο όμορφο... καλάθι εκτός παρκέ. Η κοινή τους προσφορά στο Νοσοκομείο Παιδιών του Γουισκόνσιν ξεπερνάει κάθε μπασκετική «αντιπαλότητα».

Εκεί που το «εχθροί μόνο μέσα στο γήπεδο και για 48 λεπτά» άρχισε να υπάρχει, συναντήθηκαν οι Μπακς και οι Σέλτικς. Μέσω των Τζρου Χόλιντεϊ και Μάρκους Σμαρτ με γνώμονα έναν υπέροχο σκοπό!

Οι δύο NBAers θέλησαν να συνεργαστούν για να προσφέρουν την βοήθειά τους στο Νοσοκομείο Παιδιών του Γουισκόνσιν. Το Children’s Wisconsin Hospital προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία ενημέρωσε για όσα έκαναν Χόλιντεϊ και Σμαρτ για τα παιδιά που νοσηλεύονται.

Wouldn’t have it any other way. Supporting kids is bigger than anything else. This is awesome and glad the kids will use it to get their minds off of some serious stuff. Love this! https://t.co/rfIDfCK6Ig