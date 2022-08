Ο Τζέιμς Χάρντεν... τρελάθηκε στο πάρτι των γενεθλίων του και βρέθηκε να πετάει την τούρτα του μέσα στη θάλασσα.

Το καλοκαίρι του Τζέιμς Χάρντεν «σημαδεύτηκε» από την παραμονή του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς για ακόμη δύο χρόνια έναντι 68.6 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον ίδιο να... λιώνει στην προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν σμίγοντας ξανά με τον Κέβιν Ντουράντ, παρά τις φήμες που τους ακολουθούσαν με την κοινή παρουσία στους Νετς.

Λίγο πριν την τελική ευθεία για την έναρξη του ΝΒΑ, ο «Μούσιας» γιόρτασε και τα γενέθλιά του. Συγκεκριμένα, στις 26 Αυγούστου έκλεισε τα 33 χρόνια ζωής και έκανε το ανάλογο πάρτι συγκεντρώνοντας φίλους και γνωστούς σε ένα γιοτ.

Το κέφι άναψε, ο Χάρντεν... τρελάθηκε και με μία κίνηση έριξε την τούρτα του μέσα στη θάλασσα προκαλώντας την έκπληξη όλων!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

