Η βελτιωμένη πρόταση των Φιλαδέλφεια Σίξερς, έφερε συμφωνία με τον Τζέιμς Χάρντεν που θα μείνει στην ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Συμπαίκτης με τον Τζοέλ Εμπίντ θα παραμείνει τουλάχιστον ως το καλοκαίρι του 2024 ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποδέχτηκε την βελτιωμένη πρόταση της ομάδας του (είχε απορρίψει την αρχική πρόταση των 47,3 εκατ. δολαρίων) και για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως αναφέρει το ESPN θα φοράει την φανέλα των Σίξερς, σε μία συμφωνία των 68,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Χάρντεν θα έχει επιλογή να μείνει ελεύθερος την δεύτερη σεζόν, ενώ θα πάρει 33 εκατ.για την πρώτη χρονιά και 35,6 εκατ. δολάρια την δεύτερη σεζόν.

