Μπόστον Σέλτικς εναντίον Φιλαδέλφεια θα είναι το δεύτερο παιχνίδι της φετινής πρεμιέρας του NBA, που είναι προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου.

Γνωστό έγινε και το δεύτερο παιχνίδι της πρεμιέρας του NBA, με τους Σέλτικς να υποδέχονται τη Φιλαδέλφεια. Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Σαμς Τσαράνια, η παρέα του Χάρντεν και του Εμπίντ θα αντιμετωπίσει τους περσινούς φιναλίστ στο TD Garden.

Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα, που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Οκτωβρίου, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι, αυτό των πρωταθλητών Γουόριορς με τους Λέικερς, όπου οι «πολεμιστές» θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια τους.

Ο Τσαράνια έκανε γνωστό πως μία μέρα μετά την πρεμιέρα, δηλαδή στις 19 Οκτωβρίου, θα έχουμε «μονομαχία» Ντόντσιτς εναντίον Μπούκερ, στην επανάληψη των περσινών ημιτελικών της Δύσης.

Εν αναμονή και του αναλυτικού προγράμματος της σεζόν, το οποίο αναμένεται να γίνει γνωστό εντός της εβδομάδας.

Sources: NBA's 2022-23 Opening Night, Oct. 18 on TNT:



- 76ers at Celtics

- And as previously reported: Lakers at Warriors