Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα εμφανιστεί σήμερα στη λίγκα που διοργανώνει ο Τζαμάλ Κρόφορντ και από τη στιγμή της ανακοίνωσης, δεκάδες θεατών σχημάτισαν ουρά για να εξασφαλίσουν την είσοδό του στο γήπεδο.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Σιάτλ. Για μία και μοναδική εμφάνιση. Φαινόμενο συλλεκτικό, αφού ο «Βασιλιάς» αποφάσισε, μετά τη λίγκα Drew να αγωνιστεί και σε αυτή που διοργανώνει ο θρυλικός σκόρερ Τζαμάλ Κρόφορντ και φέρει, σχεδόν το όνομά του: Crawsover!

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Τζέιμς θα πάρει μέρος σε ένα από τα ματς της λίγκας, πλήθος κόσμου άρχισε να σχηματίζει ουρά. Μόνο που αυτή άρχισε να μεγαλώνει. Και άλλο. Και άλλο.

Η είσοδος σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν, κάτι που σημαίνει πως όσοι καταφέρουν να μπουν στο κλειστό γυμναστήριο θα έχουν όχι μόνο την ευκαιρία να δουν τον ΛεΜπρόν να αγωνίζεται, αλλά θα το κάνουν με μηδενικό αντίτιμο.

Εκτός απ' τον Τζέιμς θα πάρουν μέρος οι Τζέισον Τέιτουμ, Ντεζούντε Μάρεϊ, Πάολο Μπανκέρο (το φετινό Νο1 του Draft), Τσετ Χόλμγκρεν (το Νο2), Αϊζάια Τόμας, αλλά και ο νέος συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, ο ΜαρΖόν Μπότσαμπ.

